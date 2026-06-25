मैडॉक फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित फिल्में

'कॉकटेल 2' के बाद मैडॉक फिल्म्स का धमाका, इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिलाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 05:57 pm Jun 25, 202605:57 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता दिनेश विजान की कंपनी मैडॉक फिल्म्स अपने तरकश में कई फिल्मों को समेटे हुए है। जहां एक तरफ शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'कॉकटेल 2' रिलीज हो चुकी है। आने वाले महीनों के लिए निर्माताओं ने अन्य बड़ी फिल्मों का ऐलान भी कर दिया है, जिनकी रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो देर किस बात की है? चलिए एक नजर डालते हैं मैडॉक फिल्म्स की इन बहुप्रतीक्षित फिल्मों पर।