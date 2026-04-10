जमानत तो मिली पर पाबंदियां साथ आईं, यौन उत्पीड़न मामले में डायरेक्टर रंजीत को माननी होंगी ये शर्तें
मनोरंजन
मलयालम फिल्म डायरेक्टर रंजीत को एक युवा अभिनेत्री की यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब एरनाकुलम अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं, ताकि इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से चलती रहे।
अभियोजन पक्ष ने रंजीत की जमानत खारिज करने की मांग की
अभियोजन पक्ष ने रंजीत की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि रंजीत गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या जांच में पूरा सहयोग नहीं करेंगे। इसके जवाब में रंजीत ने अदालत में कहा कि वे गवाहों के काम में कोई दखल नहीं देंगे और अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि सिर्फ इसलिए कि वे अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। रंजीत की हैसियत और इन गंभीर आरोपों के कारण, इस मामले ने काफी ध्यान खींचा है।