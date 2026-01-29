'डॉन 3' को ठंडे बस्ते में डालकर इस फिल्म में जुटे फरहान अख्तर, बनाई ये योजना
क्या है खबर?
फरहान अख्तर की 'डॉन 3' का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। रणवीर सिंह के अचानक पीछे हटने के बाद फिल्म फिर ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। बीच में खबर थी कि फिल्म के लिए ऋतिक रोशन और शाहरुख खान से बातचीत चल रही है, लेकिन अब चर्चा है कि फरहान इससे ध्यान हटाकर अपनी दूसरी परियोजना पर काम शुरू करना चाहते हैं। वह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जी ले जरा' पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।
योजना
'जी ले जरा' को दोबारा पटरी पर लाने की योजना
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान को लगता है कि 'डॉन 3' की कास्टिंग होना जरूरी है, लेकिन वह आश्वत होना चाहते हैं कि इस भूमिका को कौन निभाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभिनेता फिलहाल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'जी ले जरा' को पटरी पर लाना चाहते हैं। इसमें मुख्य किरदार के लिए वह प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ से दोबारा संपर्क कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान का इंतजार है।
कारण
इस कारण से 'जी ले जरा' में हुई देरी
खबरों के मुताबिक, 'जी ले जरा' की स्क्रिप्ट तैयार है, फाइनल भी हो चुकी है, लेकिन निर्माताओं को शूटिंग की तारीखें तय करने में मुश्किल आ रही है। एक समय पर प्रियंका, आलिया और कैटरीना के साथ शूट करने के लिए तारीखों का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तारीखें मेल खाती हैं, तो शूटिंग 2026 के दूसरी छमाही से शुरू हो सकती है। फरहान इस चुनौती को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं।