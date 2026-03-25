श्रेया घोषाल की फीस को लेकर पोस्ट वायरल

श्रेया घोषाल की लाइव कॉन्सर्ट फीस का खुलासा? लोग बोले- वह इससे ज्यादा की हकदार

लेखन ज्योति सिंह 02:48 pm Mar 25, 202602:48 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायिका श्रेया घोषाल एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। इस बार वजह उनके लाइव कॉन्सर्ट शो से जुड़ी है जिसमें बताया गया कि वह एक शो के लिए भारी-भरकम पैसे लेती हैं। दरअसल, उनकी फीस से जुड़ी एक पोस्ट रेडिट पर वायरल हो गई है जो अब लोगों का ध्यान खींच रही है। हालांकि पोस्ट देखने के बाद फैंस का कहना है कि गायिका अपनी ली जाने वाली फीस से ज्यादा की हकदार हैं।