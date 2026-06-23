सुनील पाल की पोस्ट ने छेड़ी चर्चा

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंची आलिया भट्‌ट, सुनील पाल बोले- जहां गालियां, वहां आलिया

लेखन ज्योति सिंह 04:30 pm Jun 23, 202604:30 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट इन दिनों 2 कारणों से लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही हैं। पहला कारण उनका आगामी फिल्म 'अल्फा' है, जो 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दूसरी वजह उनका 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में शामिल होना है। यह एपिसोड हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था। इस बीच, कॉमेडियन सुनील पाल का एक पोस्ट सामने आया है, जिसे देखकर अटकलें लग रहीं कि उन्होंने आलिया पर तंज कसा है।