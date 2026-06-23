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'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंची आलिया भट्‌ट, सुनील पाल बोले- जहां गालियां, वहां आलिया
सुनील पाल की पोस्ट ने छेड़ी चर्चा

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंची आलिया भट्‌ट, सुनील पाल बोले- जहां गालियां, वहां आलिया

लेखन ज्योति सिंह
Jun 23, 2026
04:30 pm
क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट इन दिनों 2 कारणों से लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही हैं। पहला कारण उनका आगामी फिल्म 'अल्फा' है, जो 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दूसरी वजह उनका 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में शामिल होना है। यह एपिसोड हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था। इस बीच, कॉमेडियन सुनील पाल का एक पोस्ट सामने आया है, जिसे देखकर अटकलें लग रहीं कि उन्होंने आलिया पर तंज कसा है।

पोस्ट

सुनील ने सोशल मीडिया पर कही ये बात

कॉमेडियन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हिंदी में एक रहस्यमयी पोस्ट साझा किया है, जिसने आते ही लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है। सुनील ने पोस्ट में लिखा, 'जहां है गालियां, वहां है आलिया।' अपनी पोस्ट में उन्होंने सीधे तौर पर अभिनेत्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस टिप्पणी को आलिया से जोड़कर देख रहे हैं। खासतौर पर, जब आलिया ने समय रैना के शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

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प्रतिक्रिया

आलिया की ओर से नहीं आया कोई जवाब

आलिया के बारे में यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में एपिसोड में समय ने "आप ब्रश क्यों नहीं करते?" वाले मजाक को दोहराया। उनका यह मजाक कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में सुनील की मौजूदगी पर लक्षित था। दरअसल, एपिसोड में समय और रणवीर अल्लाहबादिया मेहमान बनकर आए थे। सुनील भी कुछ मिनट के लिए शामिल हुए थे। फिलहाल, कॉमेडियन की टिप्पणी पर आलिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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