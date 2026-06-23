'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कॉकटेल 2' 50 करोड़ के क्लब में शामिल, शाहिद कपूर की फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:48 am Jun 23, 202609:48 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' कारोबारी दिनों में आ चुकी है। वीकेंड पर धुआंधार कारोबार करने के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है, इसके बावजूद यह 50 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। दूसरी ओर राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आइए जानते हैं इन दोनों फिल्मों की ताजा कमाई के आंकड़ें।