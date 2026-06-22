'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कॉकटेल 2' ने तोड़ा शाहिद कपूर की इस फिल्म का रिकॉर्ड, कमाई 70 करोड़ के पार

लेखन ज्योति सिंह 09:44 am Jun 22, 202609:44 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। रिलीज के महज 3 दिनों में इसने दुनियाभर के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और 70 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर दिखाया है। फिल्म में रश्मिका मंदाना और कृति सैनन भी मुख्य किरदारों में हैं। लव ट्रायएंगल पर आधारित यह फिल्म कुल मिलाकर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब साबित हो रही है। चलिए डालते हैं एक नजर इसकी ताजा कमाई पर।