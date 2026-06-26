चारू असोपा ने खुद बताई शो ठुकराने की वजह

'बिग बॉस 20': चारू असोपा ने क्यों ठुकराया सलमान खान का शो? कारण छू लेगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 07:07 pm Jun 26, 202607:07 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस सीजन 20' को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इस साल शो सितंबर के आखिर तक टीवी पर वापसी कर सकता है। निर्माताओं ने जानी-मानी हस्तियों को शो में शामिल करने के लिए उनसे संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। अभिनेत्री चारू असोपा को भी प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकारने की बजाए ठुकरा दिया। उन्होंने इसका कारण भी खुद बताया है।