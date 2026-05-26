अभिनेता रमाकांत दयामा के निधन से मनोरंजन जगत में शोक

फिल्म 'चक दे इंडिया' के अभिनेता रमाकांत दयामा का निधन, सितारों ने जताया शोक

लेखन ज्योति सिंह 01:31 pm May 26, 202601:31 pm

क्या है खबर?

टीवी और बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता रमाकांत दयामा का निधन हो गया है। 26 मई को आई इस दुखद खबर से मनोरंजन जगत और प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता के निधन की पुष्टि उनकी सह-कलाकार और मित्र शुभांगी लटकर ने की और भावुक पोस्ट के जरिए अभिनेता को अंतिम विदाई दी है। बता दें, रमाकांत को शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे इंडिया' में देखा गया था। वह कई टीवी शो का हिस्सा भी रहे।