'चांद मेरा दिल' को चौथे दिन झटका, किया अब तक का सबसे कम कारोबार

संघर्ष

कारोबारी दिनों में आते ही शुरू हुआ संघर्ष

सैकनिल्क के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' ने अपने पहले साेमवार को यानी चौथे दिन 2.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह अब तक का सबसे कम कलेक्शन है, क्योंकि इसने तीसरे दिन 4.25 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 3.75 करोड़ रुपये और पहले दिन 3 करोड़ रुपये कमाए थे। 4 दिनों में यह सिर्फ 13.25 करोड़ रुपये जुटा पाई है। ऐसा लगता है कि 20 करोड़ कमाने में फिल्म काे पूरा हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि असली संघर्ष अब शुरू हो गया है।