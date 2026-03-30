'रामायण' के प्रोमो की अवधि का खुलासा

फिल्म 'रामायण' के प्रोमो को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, इतने मिनट होगा लंबा

लेखन ज्योति सिंह 06:59 pm Mar 30, 202606:59 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' इस साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। हाल ही में, निर्माता नमित मल्होत्रा ने आधिकारिक ऐलान किया था कि फिल्म में 'श्रीराम' बने रणबीर की पहली झलक को हनुमान जयंती के अवसर पर जारी किया जाएगा। हालिया अपडेट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने प्रोमो को हरी झंडी दिखा दी है और इसकी अवधि का खुलासा हो गया है। आइए जानते हैं कि प्रोमो में किन-किन किरदारों की पहली झलक दिखेगी।