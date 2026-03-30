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फिल्म 'रामायण' के प्रोमो को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, इतने मिनट होगा लंबा
'रामायण' के प्रोमो की अवधि का खुलासा

फिल्म 'रामायण' के प्रोमो को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, इतने मिनट होगा लंबा

लेखन ज्योति सिंह
Mar 30, 2026
06:59 pm
क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' इस साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। हाल ही में, निर्माता नमित मल्होत्रा ने आधिकारिक ऐलान किया था कि फिल्म में 'श्रीराम' बने रणबीर की पहली झलक को हनुमान जयंती के अवसर पर जारी किया जाएगा। हालिया अपडेट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने प्रोमो को हरी झंडी दिखा दी है और इसकी अवधि का खुलासा हो गया है। आइए जानते हैं कि प्रोमो में किन-किन किरदारों की पहली झलक दिखेगी।

अवधि

इतने मिनट लंबा होगा 'रामायण' का लुक वीडियो

मूवी टॉकीज के अनुसार, 'रामायण' के प्रोमो को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने हरी झंडी दिखा दी है। इसकी कुल अवधि 2 मिनट 38 सेकंड है। सूत्रों की मानें तो, यह झलक 2 अप्रैल, यानी हनुमान जयंती पर सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच जारी की जाएगी। प्रोमो में मुख्य फोकस रणबीर पर रखा जाएगा जो फिल्म में भगवान 'श्रीराम' के किरदार को जीवंत कर रहे हैं। वह पहली बार किसी पौराणिक फिल्म का हिस्सा बने हैं।

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किरदार

इन किरदारों की झलक भी होगी पेश

रणबीर के अलावा, प्रोमो में साई पल्लवी की पहली झलक को दिखाया जाएगा जो माता सीता के किरदार में हैं। इसके अलावा, भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल और रावण के किरदार में यश की झलक को पेश किया जाएगा। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण', भारतीय सिनेमा में बन रही सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। दिवाली, 2026 को यह सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं महाकाव्य का दूसरा भाग दिवाली, 2027 में रिलीज किया जाएगा।

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