बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'जेलर 2' का दुनियाभर में बजा डंका, 600 करोड़ के पार पहुंची रजनीकांत की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Oct 23, 202609:33 am

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' दुनियाभर में तहलका मचा रही है। बाॅक्स ऑफिस पर 8 दिन पूरे करने के साथ ही इसने 600 करोड़ रुपये के शानदार कलेक्शन को पार कर लिया है। इस रिकॉर्ड ने फ्रेंचाइजी की पहली कड़ी 'जेलर' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन (604.74 करोड़) को पीछे छाेड़ दिया। दूसरी ओर, बॉक्स ऑफिस पर मौजूद अन्य फिल्मों के कलेक्शन में संघर्ष का दौर जारी है। आइए इन फिल्मों के ताजा हाल पर एक नजर डालें।