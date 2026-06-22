निधि दत्ता ने अपनी आगामी फिल्मों का पिटारा खोला

सनी देओल की 'बॉर्डर 3' ही नहीं, देशभक्ति-बायोपिक समेत ये 5 फिल्में लाएंगी निधि दत्ता

लेखन ज्योति सिंह 06:48 pm Jun 22, 202606:48 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने अपनी आगामी परियोजनाओं का ऐलान किया है। उन्होंने सनी देओल अभिनीत फिल्म 'बॉर्डर 2' (जनवरी, 2026) का निर्माण अपने पिता के साथ मिलकर किया था। अब वह जेपी फिल्म्स बैनर के तहत 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं ला रही हैं। इनमें 'बॉर्डर 3' के साथ-साथ अन्य सैन्य ड्रामा, युद्ध नायक की जीवनी और उनके दादा पर आधारित एक डिजिटल सीरीज पर होगी। बता दें, 'बॉर्डर 3' का काम अभी शुरुआती चरण में है।