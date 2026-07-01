किराए के घर में रह रहे हैं ये बॉलीवुड सितारे, मकान मालिक भी हैं बड़े अभिनेता
क्या है खबर?
बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं, जो दूसरे अभिनेता और अभिनेत्रियों के घर किराए पर रहते हैं। इनमें कुछ बड़े नाम हर महीने लाखों रुपये किराया भी चुकाते हैं। अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और अन्य सेलेब्स के घरों में रह रहे इन अभिनेताओं की सूची काफी दिलचस्प है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन किसके घर में किराए पर रह रहा है।
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कृति सैनन और सनी लियोनी
कृति सैनन इन दिनों मुंबई के अंधेरी स्थित अमिताभ के डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रह रही हैं। यहां रहने के लिए कृति ने 60 लाख रुपए सिक्यूरिटी भरी है। साथ ही वो हर महीने 10 लाख रुपये का किराया चुकाती हैं। सनी लियोनी अपना डुप्लेक्स खरीदने से पहले अपने परिवार के साथ लंबे समय तक यारी रोड स्थित सेलिना जेटली के आलीशान पेंटहाउस में रहती थीं। हालांकि, इसके लिए वो कितना किराया देती थीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
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जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा
जैकलीन फर्नांडिस मुंबई में पहले प्रियंका के जुहू स्थित आलीशान अपार्टमेंट में रहती थीं। हालांकि, जैकलीन इस अपार्टमेंट के लिए हर महीने कितना किराया देती थीं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। नुसरत भरूचा फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज के फ्लैट में किराए पर रहती हैं। विशाल का यह फ्लैट काफी लग्जरी है। हालांकि, इसके किराए को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
जानकारी
#5 सिद्धांत चतुर्वेदी
बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी मशहूर अभिनेत्री अनन्या पांडे के परिवारिक फ्लैट में रहते हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ इस अपार्टमेंट में रहते हैं। इस समुद्र के सामने वाले घर में सारी सुविधाओं हैं। हालांकि, इस घर का किराया सार्वजनिक नहीं किया गया है।