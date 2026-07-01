किराए के घर में रह रहे हैं ये बॉलीवुड सितारे, मकान मालिक भी हैं बड़े अभिनेता

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कृति सैनन और सनी लियोनी

कृति सैनन इन दिनों मुंबई के अंधेरी स्थित अमिताभ के डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रह रही हैं। यहां रहने के लिए कृति ने 60 लाख रुपए सिक्यूरिटी भरी है। साथ ही वो हर महीने 10 लाख रुपये का किराया चुकाती हैं। सनी लियोनी अपना डुप्लेक्स खरीदने से पहले अपने परिवार के साथ लंबे समय तक यारी रोड स्थित सेलिना जेटली के आलीशान पेंटहाउस में रहती थीं। हालांकि, इसके लिए वो कितना किराया देती थीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।