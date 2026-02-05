आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो 2' की रिलीज में लगेगा ग्रहण? आई ये खबर

'पति पत्नी और वो 2' होली के मौके पर 4 मार्च को रिलीज होनी थी, लेकिन अब योजना में बदलाव की खबर है। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में सूत्र ने बताया, "फिल्म 4 मार्च को सिनेमाघरों में नहीं आएगी। इसका कारण है कि पोस्ट-प्रोडक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ। एक गाने की शूटिंग बाकी है। निर्माता जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वह और समय व मेहनत लगाना चाहते हैं जिससे फिल्म दर्शकों के लिए मनोरंजक और आकर्षक हो।"

उम्मीद

नई रिलीज तारीख जारी होने की उम्मीद

सूत्र ने आगे बताया है कि निर्माताओं ने फिलहाल के लिए फिल्म की रिलीज को स्थगित करने का फैसला लिया है। नई तारीख का ऐलान जल्द होने की संभावना है। भूषण कुमार और रेणु रवि चोपड़ा द्वारा निर्मित 'पति पत्नी और वो 2' का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है, जो ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस से भरपूर होगी। इससे पहले, 2019 में 'पति पत्नी और वो' रिलीज हुई थी जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आए थे।