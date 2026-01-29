अरिजीत सिंह बनाएंगे अपनी राजनीतिक पार्टी? गायन छोड़ अब राजनीति के सुर छेड़ेंगे गायक

अरिजीत सिंह बनाएंगे अपनी राजनीतिक पार्टी? गायन छोड़ अब राजनीति के सुर छेड़ेंगे गायक
क्या है खबर?
मशहूर गायक अरिजीत सिंह को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसने संगीत की दुनिया से लेकर राजनीति के गलियारों तक हलचल मचा दी है। चर्चा है कि अपनी मखमली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत अब सुरों की दुनिया छोड़ राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। आइए पूरी खबर जानें।
रिपोर्ट
अरिजीत कर रहे बड़े सियासी कदम की तैयारी
अरिजीत ने जब से पार्श्व गायन से संन्यास लेने का ऐलान किया है, वो लगातार सुर्खियों में है। अब खबर आ रही है कि अरिजीत पश्चिम बंगाल की राजनीति में कदम रख सकते हैं। अरिजीत अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने अपने करियर को संगीत से राजनीति की ओर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
चर्चा
सामाजिक काम से राजनीति की राह?
अरिजीत ने एक बयान में कहा कि वो एक ही तरह का काम करते-करते बोर हो गए हैं और अब कुछ नया तलाशना चाहते हैं। वो काफी समय से अपने गृहनगर जियागंज (मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल) में सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, जिससे उनके राजनीति में आने की संभावनाओं को और बल मिला है। 27 जनवरी को अरिजीत ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की थी कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग (फिल्मों के लिए गाना) नहीं गाएंगे।
निर्देशन
फिल्म निर्देशन की दुनिया में करियर बनाने की खबरें भी तेज
BBC न्यूज के मुताबिक, अरिजीत अब अपनी कला का नया अध्याय शुरू कर चुके हैं और प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया से उन्होंने ये ब्रेक फिल्म निर्देशन में अपना करियर बनाने के लिए लिया है। उनकी फिल्म मेकिंग में बड़ी दिलचस्पी रही है और निर्देशक अनुराग बसु के मुताबिक उन्हें निर्देशन की गहरी समझ है। उनकी निर्देशित फिल्म एक 'जंगल एडवेंचर' होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म को अरिजीत ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लिखा है।
सफरनामा
मेहनत, सादगी और सुर- अरिजीत की सफलता की दास्तान
अरिजीत का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। छोटे से शहर से निकलकर वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले भारतीय कलाकार बनने तक, उनकी मेहनत और सादगी की मिसाल दी जाती है।साल 2005 में 'फेम गुरुकुल' से शुरुआत करने वाले अरिजीत को साल 2013 में 'आशिकी 2' के गाने 'तुम ही हो' ने रातों-रात सुपरस्टार बना दिया और उन्हें पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड दिलाया। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सुपरहिट गानों से अपनी अलग पहचान बनाई।