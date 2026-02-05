एआर रहमान ने अपने 'सांप्रदायिक' बयान पर प्रतिक्रिया दी

एआर रहमान की 'सांप्रदायिक' बयान पर दो टूक- आगे बढ़ें, स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं

लेखन ज्योति सिंह 06:27 pm Feb 05, 202606:27 pm

क्या है खबर?

ऑस्कर विजेता और संगीतकार एआर रहमान ने जब से बॉलीवुड में 'सांप्रदायिक भेदभाव' पर टिप्पणी दी है, वह लोगों के निशाने पर बने हुए हैं। भले ही उन्होंने कई दिन पहले अपने इस बयान पर सफाई दे दी थी, लेकिन लोग इस बात को भूल नहीं पा रहे। हालिया इंटरव्यू के दौरान, जब रहमान से दोबारा उनके बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब वह आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं।