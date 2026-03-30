फिल्म 'यूनिफॉर्म' में पुलिस वाले बन सकते हैं अनिल कपूर

हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'यूनिफॉर्म' से जुड़ेंगे अनिल कपूर? जानिए क्या है अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 01:51 pm Mar 30, 202601:51 pm

क्या है खबर?

हर्षवर्धन राणे को आखिरी बार फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में देखा गया था। फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया था जिनके साथ अभिनेता एक और फिल्म करने के लिए तैयार हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों की इस आगामी फिल्म का नाम 'यूनिफॉर्म' होगा। इसमें हर्षवर्धन के साथ, आकांक्षा शर्मा नजर आएंगी जो 'लैला' और 'केसरी वीर' जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। अब खबर है कि फिल्म में दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर भी शामिल हो सकते हैं।