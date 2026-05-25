अनन्या पांडे क्यों आईं ट्रोलर्स के निशाने पर?

अनन्या पांडे पर क्यों भड़के लोग? बोले- सालों पुरानी विरासत का मजाक बना दिया

लेखन ज्योति सिंह 11:43 am May 25, 202611:43 am

क्या है खबर?

अनन्या पांडे अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'चांद मेरा दिल' से दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। करण जौहर द्वारा निर्मित और विवेक सोनी द्वारा निर्देशित फिल्म में उनके साथ लक्ष्य लालवानी मुख्य किरदार में हैं। फिल्म से एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें अभिनेत्री कॉलेज रियूनियन के दौरान मंच पर प्रस्तुति देते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि, उनका डांस असल में लोगाें को रास नहीं आ रहा, जिसके चलते अनन्या निशाने पर आ गई हैं।