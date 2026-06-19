दिग्गज अभिनेता पॉल एवेरी और उनकी पत्नी की आग में झुलसकर मौत

'ऑल माई चिल्ड्रन' स्टार पॉल एवेरी और उनकी पत्नी शीला एवेरी की आग में झुलसकर मौत

लेखन नेहा शर्मा 09:33 am Jun 19, 202609:33 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय टीवी शो 'ऑल माई चिल्ड्रन' और सुपरहिट फिल्म 'सुपरमैन' में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता पॉल एवेरी और उनकी पत्नी शीला एवेरी का एक भीषण हादसे में निधन हो गया है। न्यू जर्सी स्थित उनके घर में अचानक लगी भीषण आग में इस मशहूर जोड़ी ने अपनी जान गंवा दी। इस दर्दनाक खबर के बाद से पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर है।