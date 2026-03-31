अलका याग्निक के सुनहरे सफर पर अनचाहा विराम, बोलीं- अब चाहकर भी नहीं गा पा रही

अपनी जादुई आवाज से दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने वाली दिग्गज गायिका अलका याग्निक पिछले काफी समय से एक बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं। अलका ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद अपना दर्द फैंस के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि वो सुनने की क्षमता खोने की एक दुर्लभ गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इस स्वास्थ्य चुनौती के कारण उन्होंने अपने आने वाले सभी नए प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है।

दुखद समाचार सुधार नहीं, अब भी बरकरार है बीमारी साल 2024 में अपनी दुर्लभ बीमारी से फैंस को चौंकाने वाली अलका ने अपनी सेहत पर एक चिंताजनक अपडेट साझा किया है। एक ताजा बातचीत में अलका ने स्वीकार किया कि वो अब भी उस गंभीर 'हियरिंग डिसऑर्डर' (सुनने की अक्षमता) से जूझ रही हैं और उनकी तकलीफ कम नहीं हुई है। लंबे समय से लाइमलाइट और संगीत की दुनिया से दूर चल रहीं अलका के इस खुलासे ने उनके प्रशंसकों को एक बार फिर मायूस कर दिया है।

दर्द अलका का छलका दर्द अलका ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में अपनी सेहत को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। 'सेंसर न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस' जैसी दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझ रहीं अलका ने स्वीकार किया कि वो अब भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अलका इस विषय पर बात करने में काफी संकोच कर रही थीं, लेकिन उन्होंने भारी मन से अपनी तकलीफ साझा की और बताया कि उनका संघर्ष अब भी जारी है।

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