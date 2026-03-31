अलका याग्निक के सुनहरे सफर पर अनचाहा विराम, बोलीं- अब चाहकर भी नहीं गा पा रही
क्या है खबर?
अपनी जादुई आवाज से दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने वाली दिग्गज गायिका अलका याग्निक पिछले काफी समय से एक बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं। अलका ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद अपना दर्द फैंस के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि वो सुनने की क्षमता खोने की एक दुर्लभ गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इस स्वास्थ्य चुनौती के कारण उन्होंने अपने आने वाले सभी नए प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है।
दुखद समाचार
सुधार नहीं, अब भी बरकरार है बीमारी
साल 2024 में अपनी दुर्लभ बीमारी से फैंस को चौंकाने वाली अलका ने अपनी सेहत पर एक चिंताजनक अपडेट साझा किया है। एक ताजा बातचीत में अलका ने स्वीकार किया कि वो अब भी उस गंभीर 'हियरिंग डिसऑर्डर' (सुनने की अक्षमता) से जूझ रही हैं और उनकी तकलीफ कम नहीं हुई है। लंबे समय से लाइमलाइट और संगीत की दुनिया से दूर चल रहीं अलका के इस खुलासे ने उनके प्रशंसकों को एक बार फिर मायूस कर दिया है।
दर्द
अलका का छलका दर्द
अलका ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में अपनी सेहत को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। 'सेंसर न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस' जैसी दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझ रहीं अलका ने स्वीकार किया कि वो अब भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अलका इस विषय पर बात करने में काफी संकोच कर रही थीं, लेकिन उन्होंने भारी मन से अपनी तकलीफ साझा की और बताया कि उनका संघर्ष अब भी जारी है।
दर्द
"म्यूजिक कंपोजर्स बुलाते हैं, पर मैं गाने की हालत में नहीं"
अलका ने भारी मन से बताया, "म्यूजिक कंपोजर्स समय-समय पर मुझसे संपर्क करते हैं, लेकिन मैं अभी काम करने की स्थिति में नहीं हूं।" उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि सुनने की क्षमता प्रभावित होने के कारण उनके सुनहरे संगीत सफर पर फिलहाल एक अनचाहा ब्रेक लग गया है।" अलका की मधुर आवाज में रिकॉर्ड किया गया आखिरी गाना 'नरम कालजा' था। ये गाना निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' का हिस्सा है।
सम्मान
पद्म भूषण का सम्मान और बीमारी का इम्तिहान
इस साल की शुरुआत में संगीत जगत में अलका के अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित 'पद्म भूषण' सम्मान से सम्मानित किया था। अलका ने 2024 में एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दुनिया को अपनी बीमारी की खबर दी थी। उन्होंने खुलासा किया था कि एक अचानक हुए वायरल अटैक के कारण उन्हें इस दुर्लभ स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसने उनके शानदार संगीत सफर को एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।