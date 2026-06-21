आलिया भट्ट ही नहीं, ये 5 अभिनेत्रियां भी बिना बॉडी डबल के करती हैं खतरनाक स्टंट

आलिया भट्ट ही नहीं, ये 5 अभिनेत्रियां भी खुद करती हैं फिल्म में खतरनाक स्टंट

लेखन अंशिका शुक्ला 08:30 am Jun 21, 202608:30 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्मों को लोग खूब पसंद करते हैं। अब वो जल्द ही यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वो जमकर स्टंट करती हुई दिखाई देंगी। आलिया ही नहीं, बॉलीवुड में उनके अलावा कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जो दमदार एक्शन सीक्वेंस करती हैं, वो भी बिना किसी बॉडी डबल के। आइए जानते हैं कौन हैं वो अभिनेत्रियां।