आलिया भट्ट ही नहीं, ये 5 अभिनेत्रियां भी खुद करती हैं फिल्म में खतरनाक स्टंट
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्मों को लोग खूब पसंद करते हैं। अब वो जल्द ही यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वो जमकर स्टंट करती हुई दिखाई देंगी। आलिया ही नहीं, बॉलीवुड में उनके अलावा कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जो दमदार एक्शन सीक्वेंस करती हैं, वो भी बिना किसी बॉडी डबल के। आइए जानते हैं कौन हैं वो अभिनेत्रियां।
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प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने एक्शन दृश्य खुद करती हैं। उन्होंने 'डॉन' और 'मैरी कॉम' जैसी बॉलीवुड फिल्मों के साथ-साथ अमेरिकी टीवी शो 'क्वांटिको' में खुद ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस किए हैं। कैटरीना कैफ ने अपने करियर में कई एक्शन फिल्मों में दमदार प्रदर्शन किया है और कई चुनौतीपूर्ण स्टंट खुद किए हैं। 'एक था टाइगर', 'फैंटम' और 'बैंग बैंग' जैसी फिल्मों में उनके एक्शन सीक्वेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया।
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सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर
सोनाक्षी सिन्हा ने 'फोर्स 2' जैसी फिल्मों में दमदार एक्शन और स्टंट कर अपनी अलग पहचान बनाई। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर जॉन अब्राहम ने उन्हें बॉलीवुड की बेहतरीन एक्शन अभिनेत्रियों में से एक बताया था। उधर दीपिका पादुकोण ने 'चांदनी चौक टू चाइना' और 'बाजीराव मस्तानी' में कई स्टंट खुद किए। श्रद्धा कपूर भी एक्शन के लिए जानी जाती हैं। 'बागी' में उनके एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान किया गया साहसिक स्टंट काफी चर्चा में रहा था।