कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज पर आया अपडेट

कोंकणा सेन शर्मा की वेब सीरीज को मिले कलाकार, जानिए किस पर लगा है दांव

लेखन ज्योति सिंह 05:33 pm Feb 05, 202605:33 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा 'ए डेथ इन द गंज' और 'लस्ट स्टोरीज 2' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर पहले ही अपनी काबिलियत को सिद्ध कर चुकी हैं। फिलहाल अपनी आगामी वेब सीरीज को लेकर चर्चा में हैं जिसके कॉमेडी और ड्रामे से भरपूर होने की संभावना है। ताजा जानकारी है कि इस सीरीज के लिए मुख्य कलाकारों की अभिनेत्री की तलाश आखिरकार खत्म हो गई है। यहां जानिए उन्होंने सीरीज के लिए किन सितारों पर दांव लगाया है।