आदर्श गौरव बने रैपर, फिल्म 'तू या मैं' से जुनून की आग जगाने वाला गाना जारी

लेखन ज्योति सिंह 07:40 pm Feb 05, 202607:40 pm

क्या है खबर?

अभिनेता आदर्श गौरव और शनाया कपूर आगामी फिल्म 'तू या मैं' से वैलेंटाइन को खास बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें रोमांस के साथ-साथ थ्रिल और राेमांच भी देखने को मिलेगा। फिल्म का ट्रेलर और पहला रोमांटिक गाना 'जी लिया' जारी हो चुका है, जिसने लोगों के दिल को छूने का काम किया। अब निर्माता एक और धमाकेदार रैप सॉन्ग 'नाम करूं बड़ा' लेकर आए हैं जो लोगों में जुनून की आग जगाने का काम कर रहा है।