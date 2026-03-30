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प्रकाश राज के सिर से उठा मां का साया, 86 साल में दुनिया को कहा अलविदा
प्रकाश राज की मां ने दुनिया को कहा अलविदा

प्रकाश राज के सिर से उठा मां का साया, 86 साल में दुनिया को कहा अलविदा

लेखन ज्योति सिंह
Mar 30, 2026
02:23 pm
क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज के सिर से उनकी मां का साया उठा गया है। बताया जाता है कि उनकी मां का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 29 मार्च की सुबह बेंगलुरु स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के आने से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण ने दिग्गज अभिनेता की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया है।

श्रद्धांजलि

पवन कल्याण ने साझा किया भावुक पोस्ट

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'लोकप्रिय अभिनेता प्रकाश राज की माता सुवर्णलता के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। मैं प्रकाश राज गारू को, जो अपनी माता के निधन के शोक में डूबे हुए हैं, और उनके परिवार के सभी सदस्यों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। - पवन कल्याण'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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वजह

उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रही थीं प्रकाश राज की मां

बताया जाता है कि प्रकाश राज की मां उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। उन्होंने बेंगलुरु में स्थित अपने घर में, परिवार के बीच शांतिपूर्वक तरीके से अंतिम सांस ली। उधर दुखद खबर के आते ही परिवार के करीबी और रिश्तेदार उनके घर पहुंचे। स्वर्णलता का अंतिम संस्कार 30 मार्च की शाम को बेंगलुरु में किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए कई फिल्मी सितारे आ सकते हैं।

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