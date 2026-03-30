प्रकाश राज की मां ने दुनिया को कहा अलविदा

प्रकाश राज के सिर से उठा मां का साया, 86 साल में दुनिया को कहा अलविदा

लेखन ज्योति सिंह 02:23 pm Mar 30, 202602:23 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज के सिर से उनकी मां का साया उठा गया है। बताया जाता है कि उनकी मां का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 29 मार्च की सुबह बेंगलुरु स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के आने से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण ने दिग्गज अभिनेता की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया है।