जोया अख्तर के कार्यालय में चोरी

फिल्म निर्माता जोया अख्तर को झटका, कार्यालय से हार्ड डिस्क समेत लाखों का डाटा चोरी

लेखन ज्योति सिंह 03:07 pm May 26, 202603:07 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता जोया अख्तर और रीमा कागती को बड़ा झटका लगा है। मुंबई स्थित उनकी प्रोडक्शन हाउस कंपनी टाइगर बेबी डिजिटल से भारी डाटा चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कार्यालय से फिल्म डाटा वाली 66 हार्ड डिस्क कथित तौर पर गायब हो गई हैं। इनकी कीमत करीब 13 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।