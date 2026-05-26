मई के आखिरी हफ्ते में रिलीज होने वाली हैं ये फिल्में-सीरीज, जानिए कब और कहां देखें

मई, 2026 का आखिरी हफ्ता हिंदी सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म पर ड्रामा, साइंस फिक्शन और पारिवारिक एनिमेशन फिल्मों का एक दिलचस्प मिश्रण लेकर आ रहा है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि वीकेंड पर क्या देखें, तो चिंता न करें, क्योंकि इस हफ्ते आप घर पर बोर नहीं होने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस हफ्ते कौन-सी फिल्में और वेब सीरीज धमाका करने वाली हैं।

#1 & #2 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो- एलियंस का आगमन' और 'श्री बाबा नीब करोरी महाराज' 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो- एलियंस का आगमन' एक अनोखी, विज्ञान कथा पर आधारित कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इसमें जैकी श्रॉफ लीड रोल में हैं। वहीं इसे मनीष सैनी ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 29 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'श्री बाबा नीब करोरी महाराज' एक बायोपिक फिल्म है। इसमें सुबोध भावे, मोहित गुप्ता और हितेन तेजवानी लीड रोल में हैं। इसे शरद सिंह ठाकुर ने निर्देशित किया है। यह भी 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

#3 & #4 'कृष्णा और चिट्ठी' और 'रिटर्न ऑफ द जंगल' विनय भारद्वाज और सौमित्र सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'कृष्णा और चिट्ठी' भी 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में दर्शील सफारी, सज्जाद डेलाफ्रूज, मीर सरवर, फैज खान और विनय भारद्वाज जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं। 'रिटर्न ऑफ द जंगल' एक 3D एनिमेशन/पारिवारिक साहसिक फिल्म है। इसमें आरव भाटिया, मनीष भवन, सौरव चक्रवर्ती, सागरिका चंद्रकांत और देवांश दोशी जैसे कलाकार मुख्य रोल में है। यह फिल्म भी 29 मई को सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी।

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