विदेश में अपनी भारतीय डिग्री को मान्यता कैसे दिलाएं?
क्या है खबर?
विदेश में पढ़ाई या नौकरी पाने के लिए अपनी भारतीय डिग्री को मान्यता दिलाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी के साथ यह काम आसान हो जाता है। अगर, आप इसकी जरूरतों और पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो विदेश में नौकरी पाने की आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी। आइये जानते हैं कि आप अपनी भारतीय डिग्री को दूसरे देशों में कैसे मान्यता दिलवा सकते हैं।
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मान्यता दिलाने की प्रक्रिया को समझें
अपनी भारतीय डिग्री को मान्यता दिलवाने का पहला कदम यह है कि आप जिस देश में नौकरी या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उसकी खास जरूरतों को अच्छी तरह से समझ लें। हर देश में विदेशी डिग्रियों को मान्यता देने के अपने अलग नियम और तरीके होते हैं। इन जरूरतों पर अच्छी तरह से रिसर्च करें, ताकि आप प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही सभी जरूरी कागजात और जानकारी तैयार रख सकें।
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जरूरी कागजात और सही क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस चुनें
अपनी सभी जरूरी मार्कशीट, डिग्री और पहचान पत्र जैसे कागजात इकट्ठा कर लें। ये सभी कागजात आपको उस देश की जरूरत के हिसाब से अटैस्ट या नोटरी करवाने पड़ सकते हैं, जहां आप आवेदन कर रहे हैं। आपके ये कागजात सही तरीके से तैयार होंगे तो मान्यता दिलाने की प्रक्रिया बहुत आसान और तेज हो जाएगी। डिग्री को मान्यता दिलवाने के लिए सही क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस चुनना जरूरी है। ऐसी सर्विस चुनें, जो करियर के लक्ष्यों से मेल खाती हो।
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अतिरिक्त आकलन के लिए करें तैयारी
कई बार आपको यह साबित करने के लिए कुछ आकलन या परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं कि आपकी डिग्री वहां के स्थानीय मानकों के हिसाब से है। इनमें भाषा या किसी खास विषय से जुड़ी परीक्षाएं शामिल हो सकती हैं। इन जरूरतों को अच्छे से समझकर, पढ़ाई और तैयारी के लिए पर्याप्त समय देकर, पहले से अच्छी तैयारी कर लें। मान्यता से जुड़े नियम अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप उन सभी बदलावों पर नजर रखें।