कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 37,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है

क्या जियो का IPO तोड़ देगा सारे रिकॉर्ड? इन बड़े भारतीय IPO से समझिए मुकाबला

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:43 pm Jun 22, 202601:43 pm

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कंपनी ने अपने प्रस्तावित IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। इस कदम के साथ जियो देश के अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गम की दौड़ में शामिल हो गई है। बाजार के मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 37,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है।