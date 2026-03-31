शेयर बाजार में दो दिनों की गिरावट के बाद कल क्यों दिख सकती है बढ़त?

ग्लोबल संकेत ग्लोबल संकेत और तकनीकी स्थिति का असर ग्लोबल मार्केट में भी मजबूती देखने को मिली है, जिससे भारतीय बाजार को सपोर्ट मिला है। अमेरिकी बाजार के फ्यूचर्स में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव अभी भी जारी रह सकता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कमजोरी चिंता का कारण बनी हुई है, इसलिए निवेशकों को अभी बहुत सोच-समझकर और सावधानी के साथ कदम उठाने की सलाह दी जा रही है।

RBI RBI के फैसले से बाजार को राहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ नियमों को लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। इससे ब्रोकर्स और बैंकों को राहत मिली है। बैंक गारंटी और कैपिटल से जुड़े नियमों में ढील देने से बाजार में लिक्विडिटी बनी रहने की उम्मीद बढ़ी है। इस फैसले से भी निवेशकों को भरोसा मिला है और बाजार में स्थिरता आने की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत हुई है।

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