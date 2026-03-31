शेयर बाजार में दो दिनों की गिरावट के बाद कल क्यों दिख सकती है बढ़त?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में बीते दो कारोबारी दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 3,325.9 अंक यानी 4.41 प्रतिशत और निफ्टी 975.05 अंक यानी 4.18 प्रतिशत गिरा है। अब बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुल सकते हैं। बाजार को पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट से सहारा मिल रहा है। इससे निवेशकों का भरोसा धीरे-धीरे वापस लौटता दिख रहा है।
ग्लोबल संकेत
ग्लोबल संकेत और तकनीकी स्थिति का असर
ग्लोबल मार्केट में भी मजबूती देखने को मिली है, जिससे भारतीय बाजार को सपोर्ट मिला है। अमेरिकी बाजार के फ्यूचर्स में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव अभी भी जारी रह सकता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कमजोरी चिंता का कारण बनी हुई है, इसलिए निवेशकों को अभी बहुत सोच-समझकर और सावधानी के साथ कदम उठाने की सलाह दी जा रही है।
RBI
RBI के फैसले से बाजार को राहत
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ नियमों को लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। इससे ब्रोकर्स और बैंकों को राहत मिली है। बैंक गारंटी और कैपिटल से जुड़े नियमों में ढील देने से बाजार में लिक्विडिटी बनी रहने की उम्मीद बढ़ी है। इस फैसले से भी निवेशकों को भरोसा मिला है और बाजार में स्थिरता आने की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत हुई है।
कच्चे तेल
कच्चे तेल में गिरावट और तनाव कम होने का असर
वेस्ट एशिया में तनाव कम होने के संकेत भी बाजार के लिए अच्छे माने जा रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट आई है, जिससे बाजार को सहारा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम हो सकता है, जिससे सप्लाई पर दबाव घटेगा। इससे निवेशकों की चिंता कम हुई है और बाजार में थोड़ी स्थिरता आने की उम्मीद पहले से अधिक मजबूत होकर सामने आई है।