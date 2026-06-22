कौन हैं विकास गर्ग? महादेव ऐप मामले में ED ने की 940 करोड़ रुपये की कार्रवाई

वजह

क्यों की गई 940 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क?

ED का आरोप है कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े कथित अवैध धन का इस्तेमाल एबिक्स के अधिग्रहण के लिए किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, करीब 940 करोड़ रुपये की रकम विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के जरिए एराया लाइफस्पेस में लाई गई और इसका उपयोग एबिक्स सौदे को आगे बढ़ाने में किया गया। महादेव ऐप पर अवैध सट्टेबाजी के जरिए हजारों करोड़ रुपये कमाने का आरोप है। इसी मामले की जांच के तहत ED ने यह बड़ी कार्रवाई की है।