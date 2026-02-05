सोना या चांदी में निवेश जोखिम और निवेश अवधि के आधार पर करना चाहिए

सोना या चांदी में से क्या खरीदें, किसमें निवेश करना समझदारी?

क्या है खबर?

सोना-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से हैरान कर देने वाला उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। निवेशकों के लिए यह समझना काफी मुश्किल है कि दोनों धातुओं में से किसमें निवेश करें। कुछ दिनों पहले ही चांदी 4 लाख रुपये के लेवल को पार कर गई थी। ऐसे में फैसला निवेश रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता और अवधि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आइये जानते हैं सोने या चांदी में से किसमें पैसा लगाना समझारी होगी।