VPF के जरिए आप रिटायरमेंट का फंड बढ़ा सकते हैं

क्या है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, जिसमें FD से ज्यादा रिटर्न और टैक्स में छूट मिलेगी?

क्या है खबर?

नौकरीपेशा लोग अपने वेतन का कुछ हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में भविष्य निधि (PF) के अंशदान के रूप में जमा करवाते हैं। इससे आपका सेवानिवृत्ति कोष तैयार होता है, जो नौकरी छूटने के बाद बुढ़ापे में आपका वित्तीय सहारा बनता है। इसमें जितना ज्यादा धन जमा होगा, रिटायरमेंट प्लानिंग उतनी ही सुरक्षित होगी। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) के जरिए आप इसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। आइये जानते हैं VPF में निवेश करने का तैरीका क्या है।