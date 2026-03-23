क्या होता है EPS स्कीम सर्टिफिकेट? जानिए यह क्यों है जरूरी

बेहतर अवसरों के लिए नौकरी बदलते समय कई लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। पुरानी कंपनी से भविष्य निधि (PF) तो ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन पेंशन का पैसा निकाल लेते हैं या उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर, आपकी कुल नौकरी की सर्विस 10 साल पूरी नहीं हुई है तो पेंशन का पैसा निकालना नहीं चाहिए। इसके बजाय कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) स्कीम सर्टिफिकेट लेना बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। आइये जानते हैं इसके क्या फायदे हैं।

आवश्यकता क्या कहते हैं नियम? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक, यह सर्टिफिकेट आपकी पुरानी सर्विस को बचाकर रखता है और नई नौकरी में जोड़कर कुल 10 साल पूरा करने में मदद करता है। कई लोग सोचते हैं कि अभी तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाद में पेंशन से मिलने वाली निश्चित आय बहुत ज्यादा होती है, जो सम्मानजनक जिंदगी देती है और परिवार को भी सुरक्षा मिलती है। नौकरी बदलते समय स्कीम सर्टिफिकेट चुनना जरूरी होता है।

स्कीम सर्टिफिकेट क्या होता है स्कीम सर्टिफिकेट? नौकरी छोड़ते समय आपकी सर्विस 10 साल से कम है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा है तो EPFO यह सर्टिफिकेट जारी करता है। इसमें आपकी पेंशन सर्विस के साल दर्ज रहते हैं। यह बताता है कि आपने कितने साल काम किया। अगली नौकरी में सर्टिफिकेट दिखाकर पुरानी को नई सर्विस में जोड़ा जा सकता है। नौकरी छोड़ते समय फॉर्म 10C भरें। इसमें विड्रॉअल बेनिफिट की जगह स्कीम सर्टिफिकेट का विकल्प चुनें। यह काम EPFO पोर्टल से हो जाता है।

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