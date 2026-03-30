जेपी ग्रुप मामले को लेकर अडाणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वेदांता

विवाद क्या है पूरा विवाद? यह विवाद दिवालिया हो चुके जेपी ग्रुप के एसेट्स को लेकर है, जिस पर करीब 57,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। इन एसेट्स के लिए अडाणी ग्रुप (14,535 करोड़ रुपये) और वेदांता (17,000 करोड़ रुपये) दोनों ने ही बोली लगाई थी। क्रेडिटर्स की कमेटी ने अडाणी के प्लान को मंजूरी दी, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा पहले देने का प्रस्ताव था। वहीं वेदांता का दावा है कि उसकी बोली की कुल वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज किया गया।

सवाल बोली और फैसले पर उठे सवाल अडाणी ग्रुप ने 14,535 करोड़ रुपये की बोली लगाई, जिसमें करीब 6,000 करोड़ रुपये तुरंत और बाकी रकम 2-3 साल में देने की बात थी। दूसरी ओर वेदांता ग्रुप ने कुल रकम ज्यादा की पेशकश की थी, लेकिन भुगतान की अवधि 6 साल थी। बाद में वेदांता ने अपनी बोली में बदलाव भी किया। कंपनी का कहना है कि क्रेडिटर्स ने सही फैसला नहीं लिया और ज्यादा वैल्यू वाले प्लान को नजरअंदाज किया, जिससे उसे नुकसान हुआ है।

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