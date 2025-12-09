ट्रूकॉलर ने लॉन्च किया फैमिली प्रोटेक्शन फीचर

ट्रूकॉलर ने लॉन्च किया फैमिली प्रोटेक्शन फीचर, धोखाधड़ी वाले कॉल से सुरक्षित रहना होगा आसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:32 pm Dec 09, 202505:32 pm

क्या है खबर?

ट्रूकॉलर ने सोमवार को अपने यूजर्स के लिए एक नया फैमिली सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम फैमिली प्रोटेक्शन रखा गया है। इस फीचर का मकसद पूरे परिवार को स्पैम और स्कैम कॉल से बेहतर सुरक्षा देना है। कंपनी का कहना है कि यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं होती और जिन्हें सुरक्षित रहने में मदद चाहिए, ताकि वे बिना डर बात कर सकें।