ट्रूकॉलर ने लॉन्च किया फैमिली प्रोटेक्शन फीचर, धोखाधड़ी वाले कॉल से सुरक्षित रहना होगा आसान

ट्रूकॉलर ने लॉन्च किया फैमिली प्रोटेक्शन फीचर, धोखाधड़ी वाले कॉल से सुरक्षित रहना होगा आसान
क्या है खबर?
ट्रूकॉलर ने सोमवार को अपने यूजर्स के लिए एक नया फैमिली सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम फैमिली प्रोटेक्शन रखा गया है। इस फीचर का मकसद पूरे परिवार को स्पैम और स्कैम कॉल से बेहतर सुरक्षा देना है। कंपनी का कहना है कि यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं होती और जिन्हें सुरक्षित रहने में मदद चाहिए, ताकि वे बिना डर बात कर सकें।
सुविधाएं
फैमिली प्रोटेक्शन की खास सुविधाएं
फैमिली प्रोटेक्शन के तहत यूजर एक ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें अधिकतम 5 लोगों को जोड़ा जा सकता है। इस ग्रुप का एक सदस्य फैमिली एडमिन होता है, जो सभी के लिए प्रोटेक्शन लेवल तय करता है और ब्लॉकलिस्ट को मैनेज करता है। एंड्रॉयड फोन पर एडमिन को रियल टाइम अलर्ट मिलते हैं और जरूरत पड़ने पर वे दूर से ही स्कैम कॉल को ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिससे परिवार सुरक्षित रहे।
उपलब्धता
भारत में उपलब्धता और प्रीमियम प्लान
यह फीचर अभी कुछ चुनिंदा देशों में शुरू किया गया है और कंपनी इसे 2026 की पहली तिमाही में भारत सहित अन्य बाजारों में लाने की तैयारी कर रही है। यूजर्स को इसमें किसी अलग ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप ऐसी सुविधाएं चाहते हैं, तो फैमिली प्रीमियम प्लान ले सकते हैं, जिसमें एडवांस्ड स्पैम ब्लॉकिंग और हाई रिस्क कॉल का ऑटोमैटिक रिजेक्शन भी मिलता है।