शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,073 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 312 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:16 pm May 25, 202604:16 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (25 मई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,073 अंक की बढ़त के साथ आज 76,488.96 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 312 अंक चढ़कर 24,031.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 172 अंकों की बढ़त के साथ 17,650.60 अंक पर बंद हुआ।