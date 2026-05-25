शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,073 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 312 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,073 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 312 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (25 मई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,073 अंक की बढ़त के साथ आज 76,488.96 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 312 अंक चढ़कर 24,031.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 172 अंकों की बढ़त के साथ 17,650.60 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अडाणी पावर, आयशर मोटर्स और यूनियन बैंक ने क्रमशः 6.41 फीसदी, 6.19 फीसदी और 5.07 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। गेल और अडाणी एंटरप्राइज के शेयरों में भी क्रमशः 4.91 फीसदी और 4.87 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सीमेंस, आयल इंडिया, कोलगेट, FSN ई-कॉमर्स नायका और इंफोएज क्रमशः 3.78 फीसदी, 3.44 फीसदी, 2.78 फीसदी, 2.60 फीसदी और 3.34 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.59 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.70 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।