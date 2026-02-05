आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 503 अंक टूटा

टॉप गेनर्स में आज PB फिनटेक, जुबिलेंट फूड और कमिंस ने क्रमशः 7.84 फीसदी, 5.52 फीसदी और 4.50 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। पेज इंडस्ट्रीज और ट्रेंट के शेयरों में भी क्रमशः 3.53 फीसदी और 2.96 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, MCX इंडिया, वेदांता, हिंद जिंक और कायन्स टेक क्रमशः 9.70 फीसदी, 5.23 फीसदी, 4.74 फीसदी, 4.45 फीसदी और 4.32 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.64 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।