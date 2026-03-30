शेयर बाजार में भारी गिरावट का सिलसिला जारी, आज 1,635 अंक लुढ़का सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज नालको, सेल और हिंडाल्को ने क्रमशः 4.07 फीसदी, 3.38 फीसदी और 2.05 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एवेन्यू सुपरमार्ट और कोल इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 1.37 फीसदी और 1.21 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। यूनियन बैंक, सिंजिन इंटरनेशनल, SBI कार्ड, IRFC और टाटा टेक क्रमशः 6.43 फीसदी, 6.18 फीसदी, 5.71 फीसदी, 5.65 फीसदी और 5.59 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.28 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।