शेयर बाजार में भारी गिरावट का सिलसिला जारी, आज 1,635 अंक लुढ़का सेंसेक्स

शेयर बाजार में भारी गिरावट का सिलसिला जारी, आज 1,635 अंक लुढ़का सेंसेक्स
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (30 मार्च) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,635 अंक की गिरावट के साथ 71,947.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 488 अंक चढ़कर 22,331.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने 412 की गिरावट के साथ 14,983.35 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज नालको, सेल और हिंडाल्को ने क्रमशः 4.07 फीसदी, 3.38 फीसदी और 2.05 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एवेन्यू सुपरमार्ट और कोल इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 1.37 फीसदी और 1.21 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। यूनियन बैंक, सिंजिन इंटरनेशनल, SBI कार्ड, IRFC और टाटा टेक क्रमशः 6.43 फीसदी, 6.18 फीसदी, 5.71 फीसदी, 5.65 फीसदी और 5.59 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.28 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।