स्पेस-X 12 जून तक IPO लॉन्च कर सकती है

स्पेस-X की 12 जून तक नैस्डैक पर IPO लॉन्च की योजना- रिपोर्ट

क्या है खबर?

एलन मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट निर्माता कंपनी स्पेस-X 12 जून को अपने शेयर सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। उसने अपने इस भव्य शेयर बाजार शुभारंभ के लिए नैस्डैक को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में चुना है। पिछले कई सालों में सबसे बहुप्रतीक्षित लिस्टिंग में से एक है। इसके इस साल के व्यस्त आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) कैलेंडर में सबसे प्रमुख होने की उम्मीद है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियां एंथ्रोपिक और OpenAI भी शामिल हो सकती हैं।