मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण रुपये की कीमत में गिरावट आ रही है

डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 93.94 पर पहुंचा रुपया, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते भारतीय रुपये सोमवार (23 मार्च) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। इसकी कीमत 93.94 प्रति डॉलर पर आ गई, जो शुक्रवार को बने इसके पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर 93.73 से कम है। अमेरिका-इजरायल के साथ ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद से रुपये में लगभग 3 फीसदी की गिरावट आई है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है।