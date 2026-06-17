रिलायंस जियो कर सकती है IPO के लिए आवेदन

रिलायंस जियो जल्द दाखिल कर सकती है करीब 400 अरब रुपये के IPO के लिए आवेदन

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:53 am Jun 17, 202610:53 am

क्या है खबर?

टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम जल्द ही अपने बहुप्रतीक्षित IPO की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कुछ ही दिनों में 4 अरब डॉलर (लगभग 400 अरब रुपये) के IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर सकती है। यह फाइलिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की 19 जून को होने वाली सालाना आम बैठक से पहले हो सकती है। हालांकि, कंपनी की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।