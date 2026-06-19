रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस साल कमाया रिकॉर्ड मुनाफा, इतना रहा पूंजीगत व्यय

खर्च

निवेश में भारत की 50 कंपनियों को पिछाड़ा

मुकेश ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में रिलायंस का पूंजीगत व्यय कुल मिलाकर 6,48,428 करोड़ रुपये रहा। इस अवधि में रिलायंस ने पूंजीगत व्यय पर भारत की किसी भी अन्य कंपनी से अधिक खर्च किया है। उन्होंने आगे कहा, "पिछले 5 वर्षों में भारत की शीर्ष 50 कंपनियों द्वारा निवेश की गई कुल पूंजी में रिलायंस का योगदान लगभग एक तिहाई रहा।" उन्होंने कहा कि "निवेश करने के मामले में रिलायंस ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।"