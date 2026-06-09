OpenAI ने भी गोपनीय रूप से IPO के लिए किया आवेदन

एंथ्रोपिक के बाद OpenAI ने भी गोपनीय रूप से IPO के लिए किया आवेदन

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:20 am Jun 09, 202608:20 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के पास गोपनीय रूप से S-1 दस्तावेज जमा किया है। इसे कंपनी के संभावित IPO की दिशा में पहला बड़ा आधिकारिक कदम माना जा रहा है। हालांकि, OpenAI ने साफ किया है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग की कोई तय तारीख अभी नहीं है और इसमें कुछ समय लग सकता है। कंपनी का कहना है कि वह सही समय आने पर ही सार्वजनिक होने का फैसला करेगी।