अब किस प्रकार के लेन-देन में जरूरी होगा पैन कार्ड? जानिए पूरा विवरण

बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने और 2 लाख रुपये प्रति लेन-देन से अधिक की नकद खरीदारी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री के 45 लाख रुपये और उससे अधिक के लेन-देन के लिए भी जरूरी होगा, जबकि 20 से 45 लाख रुपये तक के लेन-देन के लिए फॉर्म 97 का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने और लोन लेने के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी।

FD

FD कराने पर भी देना होगा पैन नंबर

होटलों, रेस्तरां या इवेंट मैनेजरों को 1 लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान के लिए के लिए पैन नंबर आवश्यक है। बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खोलने के लिए, साथ ही 50,000 रुपये या उससे अधिक वार्षिक प्रीमियम वाले बीमा के लिए भी यह जरूरी हो गया है। इसके अलावा, निर्धारित सीमा से अधिक सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स और बांडों में निवेश के लिए आवश्यक है। कुछ मामलों में पैन के आवेदन की रसीद या आधार कार्ड दे सकते हैं।