मुथूट फिनकॉर्प ला रही 4,000 करोड़ रुपये का IPO, बोर्ड ने दी मंजूरी

NCD

NCD के माध्यम से भी राशि जुटाने को मंजूरी

प्रस्तावित IPO पूरी तरह से नए इक्विटी शेयरों पर आधारित होगा। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेगी, न कि पुराने निवेशक हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे। यह IPO बाजार की स्थितियों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की मंजूरी के बाद दस्तक देगा। इसके अलावा, कंपनी ने 1 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 की अवधि के दौरान गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।