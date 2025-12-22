एमस्वाइप को RBI से मिला पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, डिजिटल भुगतान होगा आसान 

एमस्वाइप को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है

फिनटेक कंपनी एमस्वाइप टेक्नोलॉजीज को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर (PA) का अंतिम लाइसेंस मिल गया है। अगस्त, 2022 में मिली शुरुआती मंजूरी के बाद लंबे इंतजार के बाद यह लाइसेंस मिला है। इससे उसे ऑनलाइन और भौतिक दोनों प्रकार के भुगतान स्वीकृति चैनलस पर काम करने की अनुमति मिल गई है। इस मंजूरी के साथ कंपनी व्यापारियों को अपने साथ जोड़ सकती है और डिजिटल और व्यक्तिगत माध्यमों से ग्राहकों के भुगतानों को एकत्रित कर सकती है।