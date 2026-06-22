क्रेड में 8,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी मेटा, कुणाल शाह बनेंगे व्हाट्सऐप के वैश्विक CEO

अवसर

निवेशकों को दिख रहा है आगे बड़ा अवसर

मनीकंट्रोल के अनुसार, क्रेड के शुरुआती निवेशक पीक XV पार्टनर्स के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कंपनी का सफर काफी प्रेरणादायक रहा है। शाह और कंपनी की नेतृत्व टीम ने एक नई श्रेणी तैयार की है और लाखों सक्रिय यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। उनका मानना है कि क्रेड अपने प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म और वितरण नेटवर्क को और मजबूत करते हुए आने वाले वर्षों में एक और बड़ी टेक कंपनी के रूप में उभर सकती है।