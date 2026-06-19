स्टार्टअप्स का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए MeitY ने 3 टेक कंपनियां कीं शॉर्टलिस्ट

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अब वित्तीय बोली से तय होगा अंतिम भागीदार

तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद अब यह परियोजना वित्तीय बोली के चरण में पहुंच गई है। चुनी गई तीनों कंपनियां अपनी वित्तीय पेशकश देंगी और उसके आधार पर मंत्रालय अंतिम तकनीकी भागीदार का चयन करेगा। इस पहल का उद्देश्य मंत्रालय के दायरे में चल रहे स्टार्टअप कार्यक्रमों और इनोवेशन नेटवर्क को एक डिजिटल मंच पर जोड़ना है। इसके समानांतर, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भी बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अलग से भास्कर प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है।