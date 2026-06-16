OpenAI को अदालत से बड़ी राहत

OpenAI को अदालत से बड़ी राहत, xAI के ट्रेड सीक्रेट चोरी के आरोप खारिज

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:55 pm Jun 16, 202601:55 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI को अमेरिका की एक अदालत में बड़ा झटका लगा है। एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए OpenAI के खिलाफ दायर मुकदमा खारिज कर दिया। xAI ने आरोप लगाया था कि OpenAI उसके एक पूर्व कर्मचारी से व्यापारिक रहस्य हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, अदालत ने कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त आधार पेश नहीं किए गए और मामला यहीं खत्म कर दिया गया।